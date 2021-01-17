Josef de Souza Galatasaray'a yine gol attı

Josef de Souza Galatasaray'a yine gol attı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın 79. dakikasında skoru 1-0'a getiren Josef de Souza, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş formasıyla da sarı-kırmızılılara gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 yenerken Josef de Souza'nın ilginç istatistiği de dikkat çekti.

HEM FENERBAHÇE HEM DE BEŞİKTAŞ FORMASIYLA...

Ligde daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 2016-2017'de TT Arena'da oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında Galatasaray'a gol atarak sarı-lacivertlilerin deplasmandan 3 puanla dönmesini sağlarken bugün Beşiktaş formasıyla attığı golle de maçın siyah-beyazlılar lehine dönmesini sağladı.

Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Josef de Souza kalenin sağına klas bir vuruşla topu ağlara gönderirken Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bu golle rahatlayan siyah-beyazlılar 90+1'de Kevin N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkararak 3 puanın sahibi oldu.