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    Josef de Souza Galatasaray'a yine gol attı

    Josef de Souza Galatasaray'a yine gol attı

    Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın 79. dakikasında skoru 1-0'a getiren Josef de Souza, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş formasıyla da sarı-kırmızılılara gol atma başarısı gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 21:15
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    Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 yenerken Josef de Souza'nın ilginç istatistiği de dikkat çekti.

    HEM FENERBAHÇE HEM DE BEŞİKTAŞ FORMASIYLA...

    Ligde daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 2016-2017'de TT Arena'da oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında Galatasaray'a gol atarak sarı-lacivertlilerin deplasmandan 3 puanla dönmesini sağlarken bugün Beşiktaş formasıyla attığı golle de maçın siyah-beyazlılar lehine dönmesini sağladı.

    Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Josef de Souza kalenin sağına klas bir vuruşla topu ağlara gönderirken Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bu golle rahatlayan siyah-beyazlılar 90+1'de Kevin N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkararak 3 puanın sahibi oldu.

    Josef de Souza Galatasaray a yine gol attı #1

    Josef de Souza Galatasaray a yine gol attı #2

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