Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ile futbolcu Josef de Souza, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Josef de Souza, konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Beşiktaş Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında İkinci Başkan Engin Baltacı ile futbolcu Josef de Souza, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: "İsterdik ki Ankaragücü maçı sonrası daha güzel konuları konuşmak için bir araya gelelim. Öyle bir ortam olmadı. Hukuk kazalarının düzelme ihtimalinin her zaman olduğuna inanan bir hukukçuyum. Bu kadarla başlayayım." ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm"

Sakatlık sürecini ve Ankaragücü maçını değerlendiren Josef de Souza, "Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim. TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm." dedi.

Josef de Souza gözyaşlarına hakim olamadı İZLE

"Bu tarz durumlar Türk futboluna zarar veriyor"

Kamuoyuna şunu sormak istiyorum diyen Josef, "Sahaya giren o kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde sahadakileri yaralayacak bir silah olsaydı, o hareket sebebiyle bana yine bir maç ceza verilecek miydi? Bazı insanları görüyorum; benim daha çok ceza almamı istiyorlar, böyle bir durum olsaydı yine Josef'in cezasını mı konuşacaklardı. Bence her durumu düşünmek gerekiyor. Bu tarz durumlar Türk futboluna zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

"Adil olmayan bir ceza aldım"

Aldığı ceznın adil olmadığını belirten Josef, "Bu cezanın nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı belli. Adil olmayan bir ceza aldım ve ailemle ben bu yaşanan olay yüzünden, verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olaylar yüzünden güvensizlikler hissediyoruz. Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik yaratıyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması, adaletsizlik yaşanması endişe ve üzüntü getirdi. Bu da çok insani.." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.