Josef de Souza ilk 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında yaşananlardan dolayı ceza alan Josef de Souza, İstanbulspor maçıyla birlikte sahalara dönecek.

Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza, Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta yaşananlar sebebiyle 1 maç ceza almıştı.

Siyah-beyazlıların takım kaptanı, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden 11'e dönecek.

Yönetime teşekkür etti

Teknik direktör Valerien Ismael'in, takımın orta sahadaki direncini artırmak için Josef'e forma vereceği ifade edildi. Bilindiği üzere Josef de Souza, Başakşehir karşılaşmasını cezalı olduğu için tribünden izlemişti.

Beşiktaş Kulübü, önceki günkü Başakşehir maçında Josef de Souza'ya destek için Brezilyalı futbolcunun maskelerini dağıtmıştı.

Binlerce taraftar, Dolmabahçe'de Josef'in yüzünü gösteren maskeleri maç içerisinde takarak 33 yaşındaki futbolcuya desteklerini gösterdi. Deneyimli oyuncunun, bu hareketten dolayı maçın ardından yönetimle görüşüp teşekkür ettiği kaydedildi.

Ankaragücü maçında ne olmuştu?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'yle oynanan maçta bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir kişi, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı. O anlarda takım arkadaşlarını korumak için devreye giren kaptan Josef de Souza, fiili müdahale yapan kişiyi etkisiz hale getirmişti.

Bu hareket sebebiyle kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Josef, düzenlediği basın toplantısıyla bu karara tepki göstermiş ve ardından mecburen önceki günkü Başakşehir maçını tribünden izlemişti.