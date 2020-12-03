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- Josef de Souza, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı
Josef de Souza, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, antrenmanda sakatlandı.
- Haber Merkezi
- 03.12.2020 - 17:58
- Güncelleme : 03.12.2020 - 18:09
Son olarak Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek iyice moral bulan Beşiktaş'a, Josef de Souza'dan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanda sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımızın dün (2 Aralık) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.
Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."