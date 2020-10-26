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    Josef de Souza kırmızı kart gördü

    Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Josef de Souza, Denizlispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 21:40
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    Josef de Souza kırmızı kart gördü

    Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

    VAR UYARDI KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Brezilyalı oyuncu, 3-0 önde oldukları 66. dakikada orta sahada rakibi Varela'nın baldırına doğru bir hareket yaptı ve Portekizli oyuncu yerde kaldı.

    Yapılan tedavinin ardından VAR odasından maçın hakemi Alper Ulusoy'a izleme önerisi geldi ve Ulusoy da yaptığı izlemenin ardından kırmızı kartını çıkardı.

    Beşiktaş'ta bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu olan Josef de Souza, kararın ardından oldukça sinirlendi ve elindeki şişeyi yere fırlatarak hakemlere itirazlarda bulundu.

    Josef de Souza, Süper Lig'deki son kırmızı kartını, Fenerbahçe formasıyla 2017 yılında Beşiktaş'a karşı görmüştü.

    Josef de Souza kırmızı kart gördü #1

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