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    Josef de Souza: Özür dilerim

    Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza, "Tamamen bir kazaydı, kariyerim bu konuda son derece temiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 09:50
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    Josef de Souza: Özür dilerim

    Denizlispor maçının 67. dakikasında kırmızı kart gören Josef de Souza, 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Josef de Souza "Çok iyi bir maç çıkardık. Takımımızı tebrik ediyorum." dedi.

    Josef de Souza: Özür dilerim #1

    "ÖZÜR DİLERİM"

    Kırmızı kartla ilgili de özür dileyen Brezilyalı futbolcu, "Gördüğüm kırmızı kart için özür dilerim, niyetim bu değildi. Kariyerim bu konuda son derece temiz. Tamamen bir kazaydı." ifadelerini kullandı.

    Josef de Souza: Özür dilerim #2

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