Josef de Souza, Ramazan kolisi dağıttı

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan kolisi dağıttı.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansıyla Siyah Beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Josef de Souza alkışlanacak bir harekete imza attı. Souza, durumu iyi olmayan ailelere yardımda bulundu.

Brezilyalı yıldız oyuncu, eşi ile Danielle Araujo birlikte, Kasımpaşa mahalle muhtarıyla işbirliği yaparak, civardaki dar gelirli ailelere ramazan kolisi dağıttığı ortaya çıktı.

Dün yardımın sinyalini vermişti

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Josef, "Goller hafızada kalır, zaferler tarihte kalır, ancak gerçek bir miras birçok insanın hayatını değiştirebilir. Yeni bir proje geliyor." ifadelerini kullanmıştı.