Josef de Souza: Şampiyonluk primini hayır kurumuna bağışlayacağım

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, soruları yanıtladı. Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonluğu kazanırsak ve prim alırsak Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlayacağım" dedi.

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Josef de Souza, antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

"Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim. Derbilerde gol atmak mutluluk verici. Ancak takımın kazanması, ben gol atmasam da beni tatmin eder. Türkiye'de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Her zaman çok transfer yapmak kalite getirmez. Elimizde az ama öz seçenek var."





"JOKER BEN DEĞİLİM NECİP"

"Joker de Souza için taraftara teşekkürler. Joker ben değilim Necip. Çünkü tüm pozisyonlarda oynuyor."

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

"Fenerbahçe'de ilk sezon 48 maç oynadım. Ligde Beşiktaş'a, kupada Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım ki ona çok saygı duyuyorum, menajerimi aradı ve kulüp bulmamı söyledi. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim."





"DİK DURUŞU BEŞİKTAŞ GÖSTERDİ"

"Beşiktaş'a geldiğim dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe de benimle ilgilendi ancak pazarlık sürecinde en önemli duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarın sevgisini kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum."





"ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ BAĞIŞLAYACAĞIM"

"Şampiyonlukla ilgili sözleri sevmiyorum. Eşimle de konuştuk. Şampiyonluğu kazanırsak ve prim alırsak, bu primi Brezilya ve Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum."

