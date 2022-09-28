Josef de Souza takım arkadaşlarını derbiye hazırlıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı kaptanı Josef de Souza, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi arkadaşlarıyla toplantı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takımın kaptanlarından Josef de Souza, yeni transferlere derbinin önemini anlattı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcu, maçı kazanmaları halinde büyük bir ivme yakalayacaklarını ifade etti. Ayrıca Josef, Beşiktaş'ın kendi evlerinde oynadığı maçlarda rakibine kolay kolay kaybetmediğini hatırlattı ve 'Geleneği devam ettirmeliyiz' dedi.

Yeni transferler heyecanlı

Josef de Souza'nın bu sözleri takımdaki motivasyonu artıran etkenlerden biri oldu. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin de derbi öncesi heyecanlı olduğu ve karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.