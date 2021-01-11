Josef de Souza: Türkiye'deki rekabet Brezilya'ya göre daha sağlıklı

Josef de Souza, Türkiye'de taraftarların oyuncuları çok sevdiğini ancak Beşiktaş'a gittiği için Fenerbahçelilerden tepki görmediğini söyledi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, Esporte Interativo’ya konuştu.

Deneyimli oyuncu, “Takımımız sezona iyi başlayamadı. Kadroda yapılan reform sonrası birlikte çok sıkı çalıştık. Üç yıldır şampiyon olamadığımız ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’ı geçip lider olduk. Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmek ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Souza, kulüpler arasındaki rekabet açısından Türkiye ile Brezilya arasındaki farkları da değerlendirdi.

Süper Lig’de 2015-2018 döneminde Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, “Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplerden birine gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A GELDİM DİYE KİMSE BANA SALDIRMADI"

Tecrübeli oyuncu, "Mesela Alex’i kimse Fenerbahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da Galatasaraylı Felipe Melo’yu. Buna rağmen Türkiye’deki rekabet, Brezilya’ya göre daha sağlıklı. Brezilya’da şiddete yönelim var. Türkiye’de de rekabet çok güçlü ama saldırganlık sınırını aşmıyorlar. Brezilya'da daha çok şiddete yönelim var. Türkiye'de rekabet çok güçlü ama saldırganlık sınırını aşmıyorlar. Beşiktaş'a geldim diye kimse benimle saçma sapan konuşmuyor ya da kişisel bir saldırı yapılmıyor. Sadece bana sarılıyorlar, beni sevdiklerini ve üzüldüklerini söylüyorlar." şeklinde konuştu.