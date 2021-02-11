Josef de Souza: Umarım Mesut Özil başarısız olur

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Mesut Özil'i durdurmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Ortaya koyduğu futbolla Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen Josef de Souza, Brezilya basınına konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkında yorum yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, ilginç sözler sarf etti.

Josef'in sözleri şu şekilde:

"F.BAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAMADIM"

"Tekrar büyük bir ligde oynamak istedim ve bana kapıyı açan Beşiktaş oldu. Bir şampiyonluk kazanmak istiyordum ve Fenerbahçe'de geçirdiğim üç senede bunu başaramadım. Hep talihsizlik oldu. Ama buraya değerimi göstermeye geldim. Herkes, Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı edinmek için asıl önceliğin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ve bu rekabetin çok daha ağır bastığını biliyor. Lakin şampiyonluk, şampiyonluktur."

"BEŞİKTAŞ'A OLAN BAĞLILIĞIMI GÖRDÜLER"

"Daha önce Fenerbahçe'de oynadığım için ve bazı derbilerde Beşiktaş'a karşı sorun yaşadığım için ilk başlarda Beşiktaş'ta şüpheyle karşılandım. Zamanla herkes Beşiktaş'a olan bağlılığımı gördü ve bana saygı duymaya başladı."

"3 BÜYÜKLER ARASINDA ÇOK BÜYÜK REKABET VAR"

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çok büyük bir rekabet var. Bu takımların kendi aralarında maçları olduğu zaman Türkiye'de başka bir şey konuşulmuyor ve derbi haftası boyunca taraftarlar bu maçlara odaklanıyor."





"UMARIM MESUT ÖZİL TÜRKİYE'DE BİR ŞEY YAPAMAZ"

"Türkiye Ligi'ne harika oyuncuların gelmesi her zaman iyi bir durum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması da büyük dikkat çekti. Böyle büyük oyuncuların Türkiye Ligi'ne gelmesi kaliteyi artırıyor. Umarım Mesut Özil, Türkiye'de pek bir şey yapamaz. Özil'in sahada Beşiktaş'a karşı etkili olamaması için her şeyi yapacağım."