Josef de Souza: Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu

Josef de Souza: Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, 2-1 yenilgiyle sona eren Hatayspor maçının ardından konuştu.

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

Beşiktaş'ın orta sahasındaki önemli isimlerden Josef de Souza, Hatayspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık"

Oyunu değerlendiren Josef de Souza "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık." dedi.

"Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu"

Mağlubiyetle ilgili konuşan Josef de Souza "Maçı koparmak tecrübe gerektiriyor, bunu ortaya koyamadık. Aynaya bakıp utanmamız lazım! Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu bilmeliyiz. Utanmamız gereken bir mağlubiyet oldu." açıklamasını yaptı.