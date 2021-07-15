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Josef de Souza ve Mehmet Topal yeniden bir arada

Josef de Souza ve Mehmet Topal yeniden bir arada

Fenerbahçe'de forma giydikleri dönemde sık sık orta sahada birlikte oynayan Mehmet Topal ve Josef de Souza, Beşiktaş'ta yeniden aynı forma için mücadele edecek.