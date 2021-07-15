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- Josef de Souza ve Mehmet Topal yeniden bir arada
Josef de Souza ve Mehmet Topal yeniden bir arada
Fenerbahçe'de forma giydikleri dönemde sık sık orta sahada birlikte oynayan Mehmet Topal ve Josef de Souza, Beşiktaş'ta yeniden aynı forma için mücadele edecek.
- Haber Merkezi
- 15.07.2021 - 14:52
Fenerbahçe döneminde Pereira ve Aykut Kocaman'ın en sık kullandığı ikililerden olan Mehmet Topal ve Josef de Souza, Beşiktaş'ta yeniden bir araya geldi.
3 YIL SONRA YENİDEN
Mehmet Topal'ın siyah-beyazlı takıma imza atmasının ardından 3 yıl aranın ardından bir araya gelen unutulmaz ikili objektiflerin karşısına da geçmeyi ihmal etmedi.
Sarı-lacivertlilerde oynarken sık sık tartışma konusu olan Josef-Topal ikilisi Cocu'nun gelmesiyle birlikte Brezilyalı futbolcunun satılmasıyla bozulmuştu.