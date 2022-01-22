Josef de Souza Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı

Josef de Souza Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu.

Siyah-beyazlılarda maçın 40. dakikasında Brezilyalı futbolcu Josef de Souza şoku yaşandı.

Tecrübeli futbolcu sol arka adalesinde bir problem hissettiği için kendisini yarı alanda yere bıraktı.

OYUNDAN ÇIKTI

Sahaya giren sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında oyuna devam edemeyeceği belli olan Josef, 45. dakikada oyundan çıkarak yerini Kanadalı futbolcu Atiba'ya bıraktı.

Josef'in son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.