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    Josef de Souza, yönetimden haber bekliyor

    Daha önce sezon sonunda Türkiye’den ayrılacağını söyleyen Josef de Souza, Beşiktaş'ta devam etme kararı aldı. Brezilyalı oyuncu, sözleşme uzatmak için yönetiminden haber bekliyor.
    • 19.11.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 17:31
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    Josef de Souza, yönetimden haber bekliyor

    Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Josef de Souza'nın geleceği sezon sonunda belli olacak.

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu, önce sakatlık sonra da Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından beklenen performansı bir türlü gösterememişti.

    Yönetim performasına bağlı olarak teklifte bulunacak

    TRT SPOR'un haberine göre, Brezilyalı oyuncu şu an kalmaya sıcak bakıyor. Yönetim, Josef'in Dünya Kupası sonrası performansına bakacak.

    Tecrübeli oyuncunun performansının yükselişe geçmesi halinde yeni sözleşme teklif edilecek.

    Josef de Souza, yönetimden haber bekliyor #1

    Bu sezon 8 maça çıktı

    33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 8 maçta forma giyerken herhangi bir gol ve asist katkısında bulunamadı.

    Josef de Souza'nın Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

    Josef de Souza, yönetimden haber bekliyor #2


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