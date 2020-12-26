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    Josef de Souza'da kısmi yırtık tespit edildi

    Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 13:56
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 15:15
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    Josef de Souza'da kısmi yırtık tespit edildi

    Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için sakatlık açıklamasında bulundu.

    2 HAFTA YOK

    Siyah beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın hastanede yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

    Brezilyalı oyuncunun 2 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Josef de Souza da kısmi yırtık tespit edildi #1

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