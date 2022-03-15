Josef de Souza'dan Galatasaray'a tepki

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Josef de Souza, Instagram hesabında bir Galatasaray taraftarı ile tartıştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta hakem tepkisi devam ediyor.

Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Josef de Souza sosyal medya hesabından hem hakem Atilla Karaoğlan'ı hem de sarı-kırmızılıları hedef aldı.

"ŞİMDİ ANLIYORUM NEDEN 56 KUPANIZ VAR"

Maç sonu hakemle fotoğrafını paylaşarak tepkisini gösteren Brezilyalı oyuncuya bir Beşiktaş taraftarı "Ağlama emojisi" gönderdi. Bunun üzerine yanıt veren Josef, "Şimdi anlıyorum neden 56 kupanız var. Böylesi daha kolay." dedi.

Brezilyalı orta sahanın bu cevabı sosyal medyada olumlu ve olumsuz birçok eleştiri aldı.