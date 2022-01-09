- Haberler
- Futbol Haberleri
- Josef de Souza'dan kırmızı kart gören Montero'ya sert tepki
Josef de Souza'dan kırmızı kart gören Montero'ya sert tepki
Beşiktaş'ta Josef de Souza, Rizespor maçında kırmızı kart gören Francisco Montero'ya sert tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 09.01.2022 - 21:18
- Güncelleme : 09.01.2022 - 21:37
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
JOSEF'LE MONTERO BİRBİRİNE GİRDİ
Siyah-beyazlılarda Francisco Montero 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Josef de Souza takım arkadaşına sert tepki gösterdi. Brezilyalı futbolcunun tepkisinin ardından Montero da takım arkadaşını ittirdi.
O anlarda Josef, İspanyol oyuncunun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)