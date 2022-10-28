Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
379.118
-1.85%
BTXN Coin
10.64
0.56%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C
    Josef de Souza'dan motivasyon konuşması

    Josef de Souza'dan motivasyon konuşması

    Beşiktaş'ın Brezilyalı kaptanı Josef de Souza dün gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşlarını motive etti.
    • 28.10.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şenol Güneş ile yeniden anlaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza da takım arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor.

    "Aynı utancı yaşamayacağız"

    Valerien Ismael döneminde istedikleri futbolu oynayamayan siyah-beyazlılarda kaptan, "Son haftaları unutup beyaz bir sayfa açmalıyız. Yeni bir döneme giriyoruz. Taraftarımıza karşı bir daha böyle bir utanç yaşamamak için mücadele etmeliyiz. Yeni hocamızın ya da rakiplerin ne yaptığı bizi şu an ilgilendirmiyor. Biz sahadaki görevimizi yerine getirmeliyiz." diyerek arkadaşlarını motive etti.

    Öte yandan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson kısa bir konuşma yaparak benzer sözlerle arkadaşlarını motive etti. Beşiktaş ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma 30 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.

    Josef de Souza dan motivasyon konuşması #1


    Muğla'daki işçi mermer ocağında kayanın altında can verdi
    3. Sayfa

    Muğla'daki işçi mermer ocağında kayanın altında can verdi

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Kızılyıldız - Trabzonspor - CANLI SKOR
    Avrupa Ligi

    Kızılyıldız - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Görüş Bildir