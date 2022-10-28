Josef de Souza'dan motivasyon konuşması

Beşiktaş'ın Brezilyalı kaptanı Josef de Souza dün gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşlarını motive etti.

Şenol Güneş ile yeniden anlaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza da takım arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor.

"Aynı utancı yaşamayacağız"

Valerien Ismael döneminde istedikleri futbolu oynayamayan siyah-beyazlılarda kaptan, "Son haftaları unutup beyaz bir sayfa açmalıyız. Yeni bir döneme giriyoruz. Taraftarımıza karşı bir daha böyle bir utanç yaşamamak için mücadele etmeliyiz. Yeni hocamızın ya da rakiplerin ne yaptığı bizi şu an ilgilendirmiyor. Biz sahadaki görevimizi yerine getirmeliyiz." diyerek arkadaşlarını motive etti.

Öte yandan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson kısa bir konuşma yaparak benzer sözlerle arkadaşlarını motive etti. Beşiktaş ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma 30 Ekim Pazar günü saat 17:00'de başlayacak.



