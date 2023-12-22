Josef de Souza'dan olay paylaşım! Geri geliyorum Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formasını giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, "Geri geliyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş'a veda eden ve bedelsiz bir şekilde Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza'nın yeni takımıyla kariyeri pek de uzun sürmemişti.

30 Mart 2023 tarihinde yeşil-sarılı ekiple sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz aylarda kulübünden ayrılmıştı.

Uzun süredir kulüpsüz olan deneyimli oyuncudan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım geldi.

"Geri geliyorum"

34 yaşındaki futbolcu, "Geri geliyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Josef de Souza'nın bu paylaşımı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve "Beşiktaş'a mı geri dönüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Başarılı oyuncunun adı, kısa bir süre önce Türkiye'den Başakşehir'le de anılmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta iz bıraktı

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını uzun süre giyen Josef de Souza, gösterdiği başarılı performansla akıllarda yer edinmişti.

Josef, Fenerbahçe formasıyla 136 maça çıkarken 16 gol ve 6 asistle mücadele etmişti.

Tecrübeli isim, Beşiktaş'ta ise 88 karşılaşmada oynadı. Orta saha oyuncusu, 9 gol ve 4 asistle mücadele etti.