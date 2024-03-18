Josef de Souza'dan olay sözler: Ceza almamı isteyen Fenerlilerin yüzünü görmek isterdim Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar sonrası bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar sonrası bir paylaşım yaptı.

Benzer bir durumda daha önce Ankaragücü taraftarlarıyla yaşadığı olaya dem vuran Josef, "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçelilere gönderme

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Josef de Souza "Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından tribünlerin sahaya inmesi sonucu fiziksel kavgada Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza 1 maç men cezası almıştı.