Josef de Souza'dan olay yorum: PenaltıSaray Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı derbinin ardından çarpıcı bir yorum yaptı. Brezilyalı isim "PenaltıSaray" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 26 ve 82.(P) dakikada Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın mücadeledeki tek gol ise 69'uncu dakikada Chamberlain'den geldi. Siyah-beyazlı takımın kalecisi Mert Günok ise maçın 30. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından ise geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atan orta saha oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray taraftarını kızdıracak olay bir yorum yaptı. "PenaltıSaray" Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada 68 milyon takipçili bir hesaba yorum yapan Josef de Souza, paylaşılan Icardi fotoğrafına ''PenaltıSaray'' yazdı. Bu yorum Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeniyle karşılanırken, Galatasaray taraftarları Brezilyalı oyuncuya sert tepkiler gösterdi.