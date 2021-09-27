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- Josef de Souza'dan paylaşım: Haydi dua edelim
Josef de Souza'dan paylaşım: Haydi dua edelim
Beşiktaş'ın Sambacısı Josef de Souza, sosyal medya hesabından dua ettiği bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini dua etmeye çağırdı.
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 14:31
- Güncelleme : 27.09.2021 - 14:49
Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Josef de Souza, Amsterdam'da da sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
"HAYDİ DUA EDELİM"
Ajax maçı öncesinde dua ettiği bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Haydi dua edelim." notunu düştüğü gönderiyle dikkat çekti.
Josef'in, siyah-beyazlılarda as takımda birçok oyuncunun eksik olması nedeniyle dua ettiği konuşuluyor.