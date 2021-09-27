Haberler

Futbol Haberleri

Josef de Souza'dan paylaşım: Haydi dua edelim

Josef de Souza'dan paylaşım: Haydi dua edelim

Beşiktaş'ın Sambacısı Josef de Souza, sosyal medya hesabından dua ettiği bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini dua etmeye çağırdı.