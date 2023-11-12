Josef de Souza'dan Volkan Demirel paylaşımı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Hatayspor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşıma imza attı.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Hatayspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından, eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaştı.

"Bravo Volki"

Josef de Souza, bu paylaşımında, "Bravo Volki. Hep beraber" ifadelerini kullandı.



Josef de Souza, daha önce de bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.