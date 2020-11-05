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- Josef de Souza'nın cezası 1 maça indirildi
Josef de Souza'nın cezası 1 maça indirildi
Denizlispor maçında direkt kırmızı kart gören Josef de Souza'nın cezası, yapılan itirazların ardından 1 maça indirildi. Brezilyalı futbolcu, Gaziantep maçında sahada olacak.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 16:47
- Güncelleme : 05.11.2020 - 17:07
Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, 3-2 kazanılan Denizlispor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.
Brezilyalı futbolcuya PFDK tarafından tarafından 2 maç ceza verilmesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, konuyu Tahkim'e taşımıştı.
1 MAÇA İNDİRİLDİ
Tahkim Kurulu, yapılan incelemenin ardından 31 yaşındaki oyuncunun cezasını 1 maça indirdi.
ANTEP MAÇINDA SAHADA
Yaşanan bu gelişmenin ardından Josef, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda yarın oynanacak Gaziantep maçında sahada olacak.