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    Josef de Souza'nın cezası 1 maça indirildi

    Josef de Souza'nın cezası 1 maça indirildi

    Denizlispor maçında direkt kırmızı kart gören Josef de Souza'nın cezası, yapılan itirazların ardından 1 maça indirildi. Brezilyalı futbolcu, Gaziantep maçında sahada olacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 16:47
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 17:07
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, 3-2 kazanılan Denizlispor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.

    Brezilyalı futbolcuya PFDK tarafından tarafından 2 maç ceza verilmesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, konuyu Tahkim'e taşımıştı.

    1 MAÇA İNDİRİLDİ

    Tahkim Kurulu, yapılan incelemenin ardından 31 yaşındaki oyuncunun cezasını 1 maça indirdi.

    ANTEP MAÇINDA SAHADA

    Yaşanan bu gelişmenin ardından Josef, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda yarın oynanacak Gaziantep maçında sahada olacak.

    Josef de Souza nın cezası 1 maça indirildi #1

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