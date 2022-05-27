Josef de Souza'nın cezası onandı

Süper Lig'İn 37. haftasındaki Göztepe maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın futbolcusu Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını onadı.

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. İzmir'de oynanan maçı siyah-beyazlı ekip 2-0 kazanırken mücadelenin 37. dakikasında Josef de Souza, orta alanda Berkan'a yaptığı faul sonrası sarı kart görmüştü

Sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ümit Öztürk Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart göstermişti.

2 maç men cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını onadı.

İtiraz reddedildi

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza için yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.





Süper Lig'in ilk haftasında yok

Ligin son haftasında oynanan Konyaspor maçında forma giyemeyen oyuncu cezası nedeniyle Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde de forma giyemeyecek.

40 müsabakada görev aldı

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 40 müsabakada görev alırken takımına 5 gol ile de katkı sağladı.