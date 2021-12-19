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    Josef de Souza'nın derbilere etkisi

    Josef de Souza'nın derbilere etkisi

    Beşiktaş'ta Josef de Souza, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Souza, Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a da gol atmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 21:26
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    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Beşiktaş'ın iki golünü de Josef de Souza kaydetti. Derbilerde Souza skora oldukça etki gösteriyor.

    Josef de Souza nın derbilere etkisi #1

    GALATASARAY'A DA İKİ FORMAYLA GOL ATTI

    Ligde daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 2016-2017'de oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında Galatasaray'a gol atarak sarı-lacivertlilerin deplasmandan 3 puanla dönmesini sağlamıştı.

    Souza, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla da Galatasaray'a golünü atmıştı.

    Josef de Souza nın derbilere etkisi #2

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