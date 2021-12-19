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- Josef de Souza'nın derbilere etkisi
Josef de Souza'nın derbilere etkisi
Beşiktaş'ta Josef de Souza, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Souza, Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a da gol atmıştı.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 21:26
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın iki golünü de Josef de Souza kaydetti. Derbilerde Souza skora oldukça etki gösteriyor.
GALATASARAY'A DA İKİ FORMAYLA GOL ATTI
Ligde daha önce Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, 2016-2017'de oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında Galatasaray'a gol atarak sarı-lacivertlilerin deplasmandan 3 puanla dönmesini sağlamıştı.
Souza, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla da Galatasaray'a golünü atmıştı.