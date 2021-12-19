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Josef de Souza'nın derbilere etkisi

Josef de Souza'nın derbilere etkisi

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol kaydetti. Souza, Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a da gol atmıştı.