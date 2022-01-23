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Josef de Souza'nın sağlık durumu

Josef de Souza'nın sağlık durumu

Beşiktaş'ta Y. Malatyaspor maçında oyuna devam edemeyen Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Başarılı ismin en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.