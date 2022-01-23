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    Josef de Souza'nın sağlık durumu

    Josef de Souza'nın sağlık durumu

    Beşiktaş'ta Y. Malatyaspor maçında oyuna devam edemeyen Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Başarılı ismin en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 12:43
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    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son durumu hakkında açıklama yayınladı.

    EN AZ 2 HAFTA YOK

    Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

    Tecrübeli oyuncunun sahalardan 2-3  hafta uzak kalması bekleniyor.

    Josef de Souza nın sağlık durumu #1


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