Josef de Souza'nın şampiyonluk hayali

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Josef de Souza mayıs ayında Boğaz'ı kutlama tekneleriyle doldurma hayali olduğunu söyledi.

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Josef de Souza, kısa sürede takımın değişilmez isimlerinden biri olmuştu.

29 mücadeleye çıkıp 2 gollük performans ortaya koyan 31 yaşındaki ön libero, hem kalitesi hem de lider özelliğiyle fark yarattı.

Sarı kart cezalısı olması sebebiyle Erzurum maçında görev alamayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş Dergisi’nin Nisan ayı sayısına önemli açıklamalarda bulundu.

"BOĞAZI TEKNELERİMİZLE DOLDURMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş’ın 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukların ardından İstanbul Boğazı’nda taraftarıyla beraber yaptığı tekneli kutlamaların kendisini çok etkilediğini söyleyen Souza, bu anın içinde yer almak istediğini söyledi. Josef, “Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak, Mayıs ayında Boğaz'ın bizim kutlama teknelerimizle dolduğunu görmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.