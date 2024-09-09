Josef de Souza'ya silahlı saldırı! Terliğini bile çaldılar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını terletmiş olan Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı. Yaşadıklarını anlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı" dedi.

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Haber Merkezi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski yıldızı Josef de Souza, silahlı soyguna uğradıklarını duyurdu.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Josef de Souza, silahlı haydutların soygununa uğradıklarını açıkladı. Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞİ BİLE ALDI"

Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ ve BAŞAKŞEHİR FORMASI GİYDi

Türkiye'ye ilk olarak 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla ayak basan Josef de Souza, 2018 yılında Al-Ahli'ye gitmiş ve daha sonra 2020 senesinde Beşiktaş'a imza atmıştı.

Siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2023'te Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

Son olarak 11 Ocak 2024'te Başakşehir'in yolunu tutan Souza, 14 Temmuz 2014'te ayrılarak Vasco da Gama'ya imza atmıştı.