Josef: Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş milli takım gibiydi

Galatasaray'a attığı golle alınan galibiyette önemli pay sahibi olan Josef de Souza, Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş hakkında neler düşündüğünü anlattı.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"MİLLİ TAKIM GİBİYDİ"

"Ben Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş sanki bir milli takım gibiydi. Çok kaliteli oyuncular vardı.Açıkcası bizim o dönemki kadromuzdan daha iyi bir kadrosu vardı. Bu nedenle Beşiktaş derbileri öncesi takım arkadaşlarımı daha fazla mücadele etmemizi söylerdim. O dönemde oynadığımız en çekişmeli, kaotik, çekişmeli ve güzel maçlar Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarıydı."

Josef: Beşiktaş milli takım gibiydi - İZLE

"BEŞİKTAŞ-BENFİCA MAÇI BENDE İZ BIRAKTI"

"Yine o dönemde Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçı hatırlıyorum. Taraftarların, takımları mağlupken oyunculara sahip çıkışı ve onları desteklemesi bende iz bıraktı."





"FENERBAHÇE'YLE İLGİLİ KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEM"

"Beşiktaş'a gelirken taraftar açısından ilk döneminin sıkıntılı geçeceğini düşündüm. Özellikle Quaresma ile yaşadığımız bir olay vardı. Fenerbahçe taraftarının da Beşiktaş'a gittiğim için bana kızgın olacağını düşündüm. Ben Beşiktaş'a kendimi tekrar ıspatlamak ve Türk futboluna kendini tekrar göstermek için geldim. Beşiktaş taraftarının da saygısını kazandığım için çok mutlu oldum. Beşiktaş'a geldiğimde Fenerbahçe için kötü sözler söyleyip taraftara hoş gözükebilirdim. Fakat benim karakterim böyle değil. Beşiktaş taraftarının kalbini eski kulübümle ilgili kötü sözler söyleyerek değil, oynadığım futbol ile kazanmak isterim. Eski kulüplerime saygı duyarım. Onlarla ilgili kötü bir şey söylediğimi duyamazsınız."





"LEMOS'U ARAYIP ÖZÜR DİLEDİM"

"Fenerbahçe derbisinde Lemos ile yaşadığımız pozisyon herkese çok sert bir pozisyon gibi gözüktü. Sanki oraya Lemos'un ayağını kırmak için müdahale ettiğim sanıldı. Benim orada Lemos'u sakatlamak gibi bir niyetim yoktu. Fakat 92 veya 93. dakikadaydık. Orada oyunu kuramasınlar diye her şeyi yapmaya hazırdım. Belki o pozisyonda top ileri gidecek ve maç 4-4 olacaktı. Kendimi riske attım. Belki kırmızı kart görebilirdim. Fakat o sırada maçı kazanmak için kırmızı kart görmem benim için bir sorun değildi. Maçtan sonra 2-3 hafta oynayamayacağını gördüğümde çok üzüldüm ve Lemos'u aradım. Ondan özür diledim. Özrümü kabul etti ve hayat devam etti."