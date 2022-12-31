Josef'den Cristiano Ronaldo açıklması

Beşiktaş'ın Breziyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'a sosyal medya hesabı üzerinden gönderme yaptı.

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir zamanlar Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de top koşturan Beşiktaşlı Josef de Souza Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

"Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum"

Sosyal medya hesabından Suudi Arabistan Spor Bakanı'na mesaj gönderen Josef de Souza, "Sayın Spor Bakanı, izi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum." paylaşımını yaptı.

Al Ahli'den ayrılıp Beşiktaş'a geldi

Josef de Souza 2020-2021 transfer döneminde Al Ahli ile sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olmuştu. Josef maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

Davayı kazanmıştı

Bu fesihin ardından Al Ahli ile davalık olan Josef açılan davayı kazanmıştı. FIFA'nın Josef'i haklı bulmasının ardından Al Ahli'den alacağı 4.7 milyon euroluk ücret, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı tarafından ödenmişti.