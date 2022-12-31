Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.460
0.78%
BTXN Coin
5.95
4.20%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Josef'den Cristiano Ronaldo açıklması

    Beşiktaş'ın Breziyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'a sosyal medya hesabı üzerinden gönderme yaptı.
    • 31.12.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Josef'den Cristiano Ronaldo açıklması

    Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Bir zamanlar Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de top koşturan Beşiktaşlı Josef de Souza Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

    "Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum"

    Sosyal medya hesabından Suudi Arabistan Spor Bakanı'na mesaj gönderen Josef de Souza, "Sayın Spor Bakanı, izi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum." paylaşımını yaptı.

    Josef den Cristiano Ronaldo açıklması #1

    Al Ahli'den ayrılıp Beşiktaş'a geldi

    Josef de Souza 2020-2021 transfer döneminde Al Ahli ile sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olmuştu. Josef maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

    Josef den Cristiano Ronaldo açıklması #2

    Davayı kazanmıştı

    Bu fesihin ardından Al Ahli ile davalık olan Josef açılan davayı kazanmıştı. FIFA'nın Josef'i haklı bulmasının ardından Al Ahli'den alacağı 4.7 milyon euroluk ücret, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı tarafından ödenmişti.

    Josef den Cristiano Ronaldo açıklması #3


    Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor
    Dünyadan futbol

    Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor

    Galatasaray kaçta basın toplantısı düzenleyecek?
    Futbol

    Galatasaray kaçta basın toplantısı düzenleyecek?

    Türkiye'nin tahıl ürünleri üretimi yüzde 21,3 arttı
    Ekonomi

    Türkiye'nin tahıl ürünleri üretimi yüzde 21,3 arttı

    Görüş Bildir