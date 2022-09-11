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    Josef'i Ahmet Nur Çebi ikna etti

    Josef'i Ahmet Nur Çebi ikna etti

    Ankaragücü maçında sahaya atlayan taraftar nedeniyle ayrılık kararı alan Josef de Souza'yı Ahmet Nur Çebi ikna etti.
    • 11.09.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 12:42
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    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, maçın bitiş düdüğüyle bir taraftar sahaya atladı.

    Sahaya giren Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara uçan tekmeyle saldırdı. Saldırganı tutup uzaklaştıran Josef de Souza'ysa kırmızı kart gördü.

    Josef i Ahmet Nur Çebi ikna etti #1

    Başkan Çebi ikna etti

    Yapılan itirazlar sonuç vermedi ve Josef'in kırmızısı geçerli sayıldı. Bu olayların ardından Josef de Souza, dün yaptığı açıklamayla sezon sonu ayrılacağının sinyalini verdi.

    Olayın perde arkasındaysa Josef'in, kontratını feshedip gitmek istediği ancak Ahmet Nur Çebi'nin, "Sezon sonu TFF seçimleri var, birçok şey değişir" diye ikna ettiği ortaya çıktı.

    Josef i Ahmet Nur Çebi ikna etti #2


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