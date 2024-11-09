Joseph Attamah, kırmızı kart gördü! Fenerbahçe maçında yok
İHA

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenen Kayserispor, karşılaşmayı 10 kişi tamamlandı.

Kasımpaşa maçının 90. dakikasında Joseph Attamah, ikinci sarı kart neticesinde kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Takımını 10 kişi bırakan Ganalı oyuncu, milli aranın ardından oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 9 maçta forma giyen Attamah 2 sarı kart görürken 1 kırmızı kart gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor