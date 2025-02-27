Joshua Kimmich, Bayern Mühih'le sözleşme uzatmayacak

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Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joshua Kimmich ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Joshua Kimmich'e yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Alman devi, yılda yaklaşık 20 milyon euro ücret kazanan Kimmich'e yeni sözleşmede bu rakamın biraz üzerinde bir öneride bulundu.

TEKLİF GERİ ÇEKİLDİ

Bayern Münih'te denetleme kurulu, pazartesi günü toplantıda bir araya geldi.

Kimmich'in kulüpten gelen sözleşme teklifinin ardından fazla beklemesi ve tereddüt yaşamasının ardından denetleme kurulundaki toplantıda deneyimli yıldıza sunulan yeni sözleşmenin geri çekilmesi kararı aldı.

KAPI KAPANMADI

Yeni sözleşme teklifinin geri çekilmesine rağmen Kimmich ve kulübün görüşmelerine devam ettiği ve Kimmich'e yeni kontrat konusunda kapının tamamen kapanmadığı kaydedildi.

Ancak kulübün, olası bir yeni sözleşme teklifinde daha önceki teklifini sunup sunmayacağının belirsiz olduğunun altı çizildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan Alman yıldız, 1 gol attı ve 10 asist yaptı.