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    Joshua King, asker selamının sırrını açıkladı

    Joshua King, asker selamının sırrını açıkladı

    Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Joshua King’in gol sevincinin anlamı ortaya çıktı.
    • 20.08.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 11:42
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    Fenerbahçe’de son iki maçın yıldızı Joshua King, Kasımpaşa ve Austria Wien karşısındaki gol sevinçleriyle dikkatleri üzerine çekti.

    30 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-lacivertli forma ile attığı goller sonrası asker selamı verdi. Joshua King’in, Bülent Uygun’u anımsatan asker selamını seçme nedeni öğrenildi.

    Joshua King, asker selamının sırrını açıkladı #1

    "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu göstermek istedim"

    Kuzey Londra yıllarında Türklerle iç içe olan, Türkiye’yi ve Türkleri çok seven başarılı oyuncunun kulüp yetkililerine “Taraftarlara Fenerbahçe’nin askeri olduğumu göstermek istedim” dediği belirtildi.

    Fenerbahçe kariyeri iyi başladı

    Joshua King, Fenerbahçe forması ile çıktığı 5 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Joshua King, asker selamının sırrını açıkladı #2


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