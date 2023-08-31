Joshua King: Beni Cristiano Ronaldo ile kıyaslamayın Fenerbahçe forması giyen Joshua King, Twente mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Twente'yi 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan temsilcimiz Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Joshua King: Beni Cristiano Ronaldo ile kıyaslamayın

Orta sahadan aldığı topla rakip kaleye kadar ilerleyen ve takımına penaltı kazandıran ve bu hareketi ile Cristiano Ronaldo'ya benzetilen Joshua King, müsabakanın ardından, "Beni Cristiano Ronaldo ile kıyaslamayın. O en iyisi" şeklinde konuştu.

Norveçli futbolcu, "İlk maçtan avantajlı olarak buraya geldik. Bugün önemli olan kaybetmemekti. Kazandığımız için mutluyuz. Hocamızın isteği de galibiyet almaktı. Buraya geldik ve galibiyetle evimize dönüyoruz. İstanbul'a dönecek ve Ankaragücü maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki hücumcu, "İkinci yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. Burada sabırlı olmamız gerekiyordu. Twente genç ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Bizler onlardan biraz daha tecrübeliyiz. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi evimize döneceğiz ve güçlü bir şekilde Ankaragücü maçına odaklanacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.