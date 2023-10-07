Joshua King, performansıyla göz dolduruyor Sezon başında transfer listesine konulan ancak takımda kalan Joshua King performansıyla büyük beğeni topluyor. Hücum oyuncusu, forma giydiği 375 dakikada 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yenerek grupta liderliğini sürdürdürdüğü maçta dikkat çeken isimlerinden başında Joshua King geldi.

Karşılaşmada iki gol atan ve performansıyla alkış toplayan King, performasındaki yükselişi sürdürdü.

Takımdan gönderilecekti

Yaz transfer döneminde yabancı kuralına takıldığı için kadroda düşünülmeyen ve transfer listesine konulan King, kendisi için gelen teklifleri kabul etmemişti.

Premier Lig ekibi Luton Town ve Bundesliga takımı Köln'den teklif alan Norveçli futbolcu Fenerbahçe'de kalmıştı.

Verilen şansı iyi değerlendirdi

Takımda kalarak süre almak istediğini belirten King'e teknik direktör İsmail Kartal şans verdi. Hücum oyuncusu ise bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirdi.

5 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 resmi maçta forma giydi.

31 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.