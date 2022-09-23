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    Joshua King sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

    Joshua King sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

    Fenerbahçe'nin golcüsü Joshua King, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımının aday kadrosundan çıkarıldı.
    • 23.09.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 16:39
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    Norveç Milli Takımına davet edilen Fenerbahçeli Joshua King, ülkesinin oynayacağı Slovenya ve Sırbistan maçlarında forma giyemeyecek.

    Uyluk kemiğinden sakatlık yaşadı

    Norveç Futbol Federasyonu, milli takım kampındaki Joshua King'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Takım doktoru Ola Sand, King'in uyluk kemiğindeki problemden dolayı oynamaya müsait olmadığını belirtti.

    Joshua King sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı #1

    Joshua King, Norveç'in önemli oyuncuları arasında

    Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Norveç, 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor. Norveç grubu zirvede bitirmesi durumunda yeni sezonda A Ligi'nde mücadele edecek. 2012'den bu yana milli formayı 62 kez giyen King ülkesi adına 20 gol kaydetti.

    Joshua King sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı #2

    Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yaptı

    Joshua King, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken 3 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.


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