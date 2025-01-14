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Süper Lig'in 19. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Blaz Kramer kaydetti. Pedrinho'nun 25. saniyede attığı gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu.

MOURINHO'DAN KAFAYLA MÜDAHALE

Müsabakanın 79. dakikasında ise ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho, taca çıkan topu kafayla karşıladı.

Portekizli çalıştırıcının bu anları ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yarattı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)