Jota Silva ilk kez 11’de başladığı maçta golünü kaydetti

- Jota Silva, Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı Fatih Karagümrük maçında gol attı.
- Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
- Jota Silva, daha önce Kocaelispor ve Antalyaspor maçlarında da gol atmıştı.
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların ilk golü, 41. dakikada Jota Silva’dan geldi.
Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11’de başlayan Jota, gol sevinci yaşamayı başardı.
6 MAÇIN TAMAMINDA SONRADAN DAHİL OLDU
Şu ana kadar ligde top koşturduğu 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor ve Antalyaspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı.