Jota Silva ilk kez 11’de başladığı maçta golünü kaydetti

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11’de başladığı Fatih Karagümrük mücadelesinde gol attı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 09:42
  • Jota Silva, Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı Fatih Karagümrük maçında gol attı.
  • Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
  • Jota Silva, daha önce Kocaelispor ve Antalyaspor maçlarında da gol atmıştı.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golü, 41. dakikada Jota Silva’dan geldi.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11’de başlayan Jota, gol sevinci yaşamayı başardı.

6 MAÇIN TAMAMINDA SONRADAN DAHİL OLDU

Şu ana kadar ligde top koşturduğu 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor ve Antalyaspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı.

