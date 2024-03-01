Juan Mata: Futbolu bırakmayacağım Japon ekibi Vissel Kobe'den ayrılan 35 yaşındaki Juan Mata, futbolu bırakmadığını ve emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

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Japon ekibi Vissel Kobe'den ayrılan Juan Mata, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AS'a konuşan 35 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili, "Futbolu bırakmadım, emekli olmayı da düşünmüyorum. Londra'da antrenman yapıyorum." dedi.

Japonya'da, Vissel Kobe ile deneyimini anlatan deneyimli yıldız, "Japonya'da, Vissel Kobe'deydim, eşsiz bir deneyimli. Hem kültürel hem de sportif açıdan çok farklıydı. Ligi kazanmayı başardık ve bu da oradaki deneyimim için harika bir son oldu. Şimdi, nerede oynayacağıma karar vermek için hazırlanıyorum. Futbol aracılığıyla, farklı ülkelerde belki de başka türlü yaşayamayacağım deneyimler yaşamayı seviyorum. Ayrıca şampiyonluk kazanmak için yarışmaya devam etmek istiyorum, umarım bunu yapmaya devam edebilirim." dedi.

Suudi Arabistan cevabı

"Oynamaya devam edeceğim" diyen İspanyol futbolcu, "Karar vermek ve kendimi fiziksel olarak hazırlamak için birkaç hafta ayıracağım." sözlerini kullandı.

Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği sorulan Mata, "Bilmiyorum. Sadece var olan seçenekleri görmek ve onların arasından rekabet, ailem ve ülke açısından bir değerlendirme yapmak istiyorum." cevabını verdi.

İngiliz futboluna mı dönecek?

Londra'da antrenman yapması nedeniyle İngiliz futboluna geri dönüp dönmeme ihtimali sorulan Mata, "Hayır, sadece burada evim olduğu için antrenman yapıyorum. İngiltere'de, Londra ve Manchester'da çok zaman geçirdim. Ayrıca bir kondisyonerim, spor salonum var. Burada beni hazırlayacak pek çok insan tanıyorum." diye konuştu.

Premier Lig'den bir kulübün kendisiyle sözleşme imzalamak için ilgi gösterip göstermediği sorusuna yanıt veren 35 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum ama ilgili çekecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Menajerim, ne istediğimi biliyorum ve eğer bana İngiltere hakkında bir şey söylemediyse, muhtemelen seçenekler vardır ama beni ilgilendirmiyordur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı

Juan Mata, 2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması giymişti. Mata, sarı-kırmızılılar ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.