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    Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum

    Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu kendisinin de gol attığı ve 2-0 sona eren Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 28.10.2022 - 22:40
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    Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

    Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, Fatih Karagümrük maçında attığı gol ve galibiyetle ilgili konuştu.

    "İlk golümü attığım için çok mutluyum"

    Juan Mata ilk olarak, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. 2-0 olduğu için de maçı da kazandık anlamına geliyordu. O yüzden de çok mutlu oldum. Taraftarlar sıkıntı anlarımızda da yanımızda. Bu gol onlar için, onlar için attım bu golü." dedi.

    Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum #1

    "Beşiktaş ve Başakşehir gibi zor rakiplerle oyanayacağız"

    Liderlik koltuğuna oturmak istediklerini söyleyen Juan Mata, "Dünya Kupası arası öncesi iki maç kaldı, çok önemli. Beşiktaş ve Başakşehir gibi zor rakiplerle oyanayacağız. Onları da kazanıp, liderlik için savaşmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum #2

    "Galatasaray taraftarı beni çok iyi kucakladı"

    Türk halkına mesaj gönderen İspanyol yıldız, "Galatasaray taraftarı beni çok iyi kucakladı. Türk halkı da beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum. 29 Ekim çok önemli bir gün, umarım Türkiye güzel bir gün geçirir. Galatasaray taraftarları bu 3 puanla daha mutlu olacaklardır." dedi.

    Juan Mata: İlk golümü attığım için çok mutluyum #3


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