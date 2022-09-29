Juan Mata: Kadromuz çok kaliteli

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu,"Kadromuz çok kaliteli. Tahmin ediyorum ki, hocamız da bundan memnun." dedi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli İspanyol oyuncu Juan Mata, kulüp televeiyonuna konuştu.

"Çok hızlı bir şekilde imza attım"

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Juan Mata, transfer süreciyle ilgili "Çok hızlı bir süreç geçti. Çok hızlı bir şekilde imza attım. Kariyerimin bu bölümünde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

"Çok gurur duydum Galatasaray formasını giydiğim için"

34 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor maçıyla ilgili "Çok gurur duydum ilk defa Galatasaray formasını giydiğim için. O kadar çok taraftarın olduğu bir dostluk maçında oynamak harika bir histi.'' dedi.

"Kadromuz çok kaliteli"

Teknik Direktör Okan Buruk ve kadro kalitesini değerlendiren Mata, "Çok uzun zaman geçirmedim ama büyük bir enerji var burada. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Sıkı bir ilişki kurabildik Türk ve yabancı arkadaşlarla. Okan Buruk ile 2 haftadır falan çalışıyoruz. Çok büyük bir insan. Oyuncularla yakın ilişkiler kuran biri. Hala bizimle antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Bizimle birlikte oynayabilse şanslı olurduk. Büyük takımlardan en üst seviyedeki oyuncuları getirmek için büyük efor sarf etti kulüp. Bu yaz için söylüyorum bu. Kadromuz çok kaliteli. Tahmin ediyorum ki, hocamız da bundan memnun." ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'de şampiyon olsak harika olur gerçekten"

Tecrübeli futbolcu, "Hocamız ve takım arkadaşlarımla Süper Lig'de şampiyon olsak harika olur gerçekten. Bunun için çalışıyoruz zaten. Şampiyon olduğumuzda da taraftarımızla kutlamak yapmak şu an en büyük isteğim." dedi.