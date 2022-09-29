Petrol
87.27
-0.89%
Euro
18.1017
0.45%
Dolar
18.4928
-0.14%
Altın
986.44
-0.11%
Borsa
3147
0.00%
Bitcoin
360.155
-0.95%
BTXN Coin
11.40
10.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Juan Mata: Kadromuz çok kaliteli

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu,"Kadromuz çok kaliteli. Tahmin ediyorum ki, hocamız da bundan memnun." dedi.
    • 29.09.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 21:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Juan Mata: Kadromuz çok kaliteli

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli İspanyol oyuncu Juan Mata, kulüp televeiyonuna konuştu.

    "Çok hızlı bir şekilde imza attım"

    Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Juan Mata, transfer süreciyle ilgili "Çok hızlı bir süreç geçti. Çok hızlı bir şekilde imza attım. Kariyerimin bu bölümünde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

    Juan Mata: Kadromuz çok kaliteli #1

    "Çok gurur duydum Galatasaray formasını giydiğim için"

    34 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor maçıyla ilgili "Çok gurur duydum ilk defa Galatasaray formasını giydiğim için. O kadar çok taraftarın olduğu bir dostluk maçında oynamak harika bir histi.'' dedi.

    Juan Mata: Kadromuz çok kaliteli #2

    "Kadromuz çok kaliteli"

    Teknik Direktör Okan Buruk ve kadro kalitesini değerlendiren Mata, "Çok uzun zaman geçirmedim ama büyük bir enerji var burada. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Sıkı bir ilişki kurabildik Türk ve yabancı arkadaşlarla. Okan Buruk ile 2 haftadır falan çalışıyoruz. Çok büyük bir insan. Oyuncularla yakın ilişkiler kuran biri. Hala bizimle antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Bizimle birlikte oynayabilse şanslı olurduk. Büyük takımlardan en üst seviyedeki oyuncuları getirmek için büyük efor sarf etti kulüp. Bu yaz için söylüyorum bu. Kadromuz çok kaliteli. Tahmin ediyorum ki, hocamız da bundan memnun." ifadelerini kullandı.

    Juan Mata: Kadromuz çok kaliteli #3

    "Süper Lig'de şampiyon olsak harika olur gerçekten"

    Tecrübeli futbolcu, "Hocamız ve takım arkadaşlarımla Süper Lig'de şampiyon olsak harika olur gerçekten. Bunun için çalışıyoruz zaten. Şampiyon olduğumuzda da taraftarımızla kutlamak yapmak şu an en büyük isteğim." dedi.


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Ele geçirilen 2 ton kokain, imha edildi
    Dünya

    Ele geçirilen 2 ton kokain, imha edildi

    Bir gecede böceğe dönüşen Gregor Samsa'nın hüzün verici öyküsü
    Kitap

    Bir gecede böceğe dönüşen Gregor Samsa'nın hüzün verici öyküsü

    Görüş Bildir