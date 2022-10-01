Juan Mata: Şampiyon olmak için kazanmalıyız

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, 0-0 sona eren Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması altında ligde ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıkan Juan Mata, maçın ardından konuştu.

"Zor bir maçtı"

İspanyol yıldız, "Zor bir maçtı, lider bir takımla oynadık. Güçlü bir taraftar vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Ancak şansları değerlendiremedik, gol atamadık, bunun için mutsuzum." dedi.

"Kendimi geliştirmem lazım"

Juan Mata, sözlerini, "Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık. Şampiyon olmak için kazanmalıyız. Kendimi geliştirmem lazım. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum. Üst seviyedeki bilgimi, Galatasaray'a yardım etmek için kullanmak istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.