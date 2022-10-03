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    Juan Mata, yöneticilik kursuna başlıyor

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Juan Mata, Chelsea'den eski takım arkadaşı John Terry ile birlikte FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği kursuna başlamaya hazırlanıyor.
    • 03.10.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:24
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    Juan Mata, yöneticilik kursuna başlıyor

    Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, futbolculuk sonrası kariyerini şimdiden planlamaya başladı.

    Kurs yaklaşık 1 sene sürecek

    Fransız basınında yer alan habere göre; Mata, FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği diplomasını almak için kursa başlayacak.

    Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen bu kursa, Juan Mata'nın dışında eski futbolculardan John Terry, Fernandinho, Tim Cahill ve kadın oyunculardan Carli Lloyd gibi isimler de katılacak.

    Juan Mata, yöneticilik kursuna başlıyor #1

    Cannavaro ve Gomes diploma almıştı

    Spor stratejileri, liderlik ve iletişim gibi derslerin verildiği bu kurstan daha önce Fabio Cannavaro ve Nuno Gomes gibi isimler de mezun olup diploma almıştı.

    Juan Mata, yöneticilik kursuna başlıyor #2

    Galatasaray ile 2 maça çıktı

    Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcu Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla 1'i hazırlık maçı olmak üzere 2 mücadelede forma giydi.

    İspanyol oyuncu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11 başlarken, Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil oldu.

    Juan Mata, yöneticilik kursuna başlıyor #3


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