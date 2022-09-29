Juan Mata, Yusuf Demir'e mentorluk yapacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juan Mata'nın genç futbolcu Yusuf Demir'in akıl hocası olmasını istedi.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, bundan sonra Juan Mata'ya emanet.

Kariyerinde Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımlar olan İspanyol futbolcu, takımın genç ismi Yusuf Demir'in tüm gelişimiyle ilgilenmek için mentor olacak.

Her şeyiyle ilgilenecek ve yol gösterecek

Beslenme düzeninden saha içi ve dışı tüm alışkanlıklarıyla ilgilenecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, Yusuf'un gelişiminde büyük bir rol oynaması bekleniyor.

1.73 boyundaki 19 yaşındaki oyuncunun bu yöntemle kısa sürede eksiklerini kapatması bekleniyor.

Mentor nedir?

Bir futbolcunun başarılı olması için fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da güçlü olması gerekir. Mental açıdan problemli oyuncular çoğu zaman takımın dengesini de bozar. Dünyanın önemli kulüpleri, bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için teknik ekiplerinde mentor görevlendirirler.

Mentor, futbolcuların zihinsel olarak rahatlamasını, hedefe odaklanmasını, konsantre olup maçlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan kişilerdir.

Takımdaki oyuncularla tek tek ilgilenen mentörler, futbolcuların sosyal, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını analiz ederek onlara tavsiyeler verirler. Mentorlar futbolcuların bireysel performanslarını yukarıya çekerek başarılı olmasına yardımcı olur.

Futbolcuların mental açıdan sağlam olması takımın başarısında kilit rol oynar.