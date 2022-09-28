Juan Mata'nın IQ'sü 142 çıktı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata, IQ testi yaptırdı. Yıldız ismin IQ'sü Einstein'den sadece 18 puan düşük çıktı.

Galatasaray'ın transferin son saatlerinde renklerine kattığı İspanyol orta saha Juan Mata, gerek saha içi gerekse saha dışında başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kariyeri boyunca eğitime, bilime çok önem veren yıldız futbolcu, zekası ile dikkat çekiyor.

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen İspanyol yıldız Juan Mata ile ilgili ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler mevcut...

IQ testi yaptırdı

34 yaşındaki futbolcu, 2 üniversite bitirdi. Camilo Jose Cela Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nden mezun olan Mata, aynı zamanda Madrid Teknik Üniversitesi'nde Pazarlama okudu.

Belki de en dikkat çekici bilgi Juan Mata'nın IQ'sünün 142 olduğu... Ünlü bilim adamı Einstein'ın IQ'sunun 160 olduğu düşünüldüğünde Mata'nın değeri daha da önem kazanıyor.

Takımın beyni olması bekleniyor

Galatasaray formasıyla ilk maçında İstanbulspor'a karşı mücadele eden tecrübeli oyuncu, performansıyla büyülemişti. Hazırlık maçı olmasına rağmen 8 kilit pas veren Mata, her zaman olduğu gibi saha içinde yine zekasını konuşturdu. Yıldız futbolcunun, saha içinde Galatasaray'ın beyni olması bekleniyor.

Real Madrid altyapısından yetişen Mata, Valencia, Chelsea ve Manchester United takımlarında forma giydi. Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol yıldızın, Adana Demirspor ile oynanacak maça yedek başlaması bekleniyor.