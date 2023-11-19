Julian Nagelsmann: Penaltı kararı bence yanlış Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takımımız, Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Almanya karşısında 5. dakikada gol yiyen Millilerimiz daha da ateşlenerek ilk yarıyı Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın şık golleriyle 2-1 üstün kapadı.

İkinci yarıda durumu eşitleyen Almanlara cevap Yusuf Sarı'dan 71. dakikada penaltı golüyle geldi. Böylece Millilerimiz mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

"Bence penaltı değildi"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Nagelsmann, Türkiye'nin kazandığı penaltıyla ilgili, "Kai'nin kolu doğal konumdaydı. Bence penaltı değildi. Kurallar, uluslararası arenada Bundesliga'ya göre biraz daha katı." ifadelerini kullandı.

"Yediğimiz ilk gol çok basitti"

Yedikleri ilk golden bahseden Alman çalıştırıcı, "Yediğimiz ilk gol çok basitti. Onların işini kolaylaştırdık. Bazı oyuncularımız, böyle bir maçı kazanmak için gereken duygusal seviyeye ulaşamadı. İlk 10 dakika pozisyonları bitirebilseydik sonuç farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.