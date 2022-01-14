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    Junior Jefferson: Sakat değilim

    Gaziantep FK'nın sözleşmesini feshettiği Junior Jefferson, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 14:28
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    Junior Jefferson: Sakat değilim

    Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Junior Jefferson'ın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle feshedildiğini duyurmuştu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Jefferson'un sözleşmesinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulunca tek taraflı feshedildiği belirtildi.

    Junior Jefferson: Sakat değilim #1

    JEFFERSON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Gaziantep FK ile yolları ayrılan Junior Jefferson, ayrılık süreci hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    Herhangi bir sakatlığı bulunmadığını ifade eden Jefferson, "Yaptıklarıma ve kulübe katkıma saygı duymadan beni kadro dışı bıraktılar. Yüzde 100 sağlıklıyım ve oynamaya her zaman hazırım. Sakat olmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sakat olduğuma dair yalan haberleri kesinlikle reddediyorum. Bunların hepsi yalan." dedi.

    Junior Jefferson: Sakat değilim #2


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